











Монегаскский пилот финишировал пятым на Гран-при Мексики. Этап выиграл Макс Ферстаппен («Ред-Булл»), опередив Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Серхио Переса («Ред-Булл»).

В третий раз подряд Шарль Леклер финишировал в первой пятерке Гран-при Формулы-1. После четвертого места в Турции, а затем в США, пилот «Феррари» вновь добился отличного результата, подтвердив свое превосходное выступление во второй половине сезона. Восьмой на стартовой решетке, монегаскский пилот отлично стартовал, быстро отыграв позиции и оказался в лидерах гонки.

Пьер Гасли был очень быстр Шарль Леклер

Практически всю гонку Леклер преследовал Пьерра Гасли (Альфа-Таури) и под конец его опередил. «У нас был очень хороший ритм, но мы остановились, чтобы попробовать применить две разные стратегии для двух машин и попытались оказать на Пьера (Гасли) чуть большее давления, хотя он был очень быстр», — объяснил монегаск. «Мы остановились довольно рано по этой причине, чтобы пропустить Пьера и попытаться использовать Карлоса (Сайнца), чтобы вернуться в конце. Это более или менее сработало, но этого было недостаточно, поэтому в конце мы снова поменялись позициями».

Последние четыре этапа Гран-при обещают быть захватывающими

Леклер вновь одержал вверх над своим партнером по «Феррари» Карлосом Сайнсом, занимающим шестое место, и теперь опережает его в турнирной таблице на 7,5 очков. Впереди еще четыре гонки, и оба пилота обещают подарить любителям автоспорта отличное шоу.

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Сейчас «Феррари» занимает третье место (268,5 очков) в чемпионате конструкторов, отставая от «Мерседес» и «Ред-Булл», но опережая «Макларен» (255 очков). Занявшие 10-е и 12-е места, Ландо Норрис и Даниэль Риккьярдо упустили очки в Мексике. Борьба за третье место в чемпионате конструкторов обещает быть ожесточенной в конце сезона.