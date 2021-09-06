











Став пятым на Гран-при Нидерландов в Зандворте, гонщик из Монако принес ценные очки для Scuderia Ferrari в чемпионате мира.

Пятый на старте, пятый на финише. Шарль Леклер (Charles Leclerc, Ferrari) провел успешные выходные в Нидерландах, выступив на Гран-при. В начале гонки он почти обошел Пьера Гасли (Pierre Gasly, Alpha Tauri) в борьбе за четвертое место после звездного трио Ферстаппен -Хэмилтон-Боттас. Однако в итоге монегаску пришлось довольствоваться пятым местом.

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«Была возможность занять четвертое место на старте, но я не решился, было жарко», — сказал Леклер после гонки. «После этого каждый круг мы были примерно на одних позициях с Пьером. Это сложно, как только я приближался к полутора-двум секундам, было сложно уследить за нами, ведь наши показатели были почти одинаковыми».

Шарль Леклер / Scuderia Ferrari

Напарник Шарля Леклера по команде Карлос Сайнс занял седьмое место, благодаря этому Scuderia Ferrari набрала заветные очки и обогнала McLaren в чемпионате мира среди конструкторов. Итальянская компания оказалась на третьем месте. «Это хорошие очки для команды. Решение было правильным, ведь команда McLaren тоже выступала в эти выходные, и мы должны были принести очки в обеих машинах», — отметил Шарль Леклер.

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В преддверии гонки в итальянской Монце, которая принесла Шарлю Леклеру вторую победу в Формуле-1 в 2019 году, гонщик ожидает сложного Гран-при на быстрой трассе, которая не по вкусу Ferrari.

«Я с нетерпением жду следующей недели в Монце, но это будет непростой уик-энд для нас. Хотя будет приятно видеть много красного цвета в толпе — там нам понадобится поддержка», — говорит Леклер.

В зачете пилотов Шарль Леклер занимает шестое место.