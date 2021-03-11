











Команда Scuderia Ferrari представила новый болид для сезона «Формулы-1» 2021 года. В этом году управлять SF21 будут Шарль Леклер из Монако и Карлос Сайнс из Испании.

Презентации новой машины ждали с нетерпением. 10 марта во время онлайн-трансляции SF21 наконец показали широкой публике. Одноместный болид темно-красного цвета имеет особенность в этом году: небольшое вкрапление зеленого цвета на верхней части капота двигателя — это логотип Mission Winnow, титульного спонсора Scuderia Ferrari.

Исторический цвет Scuderia

Еще одна особенность нового дизайна — это градиент. Алый цвет переходит в бургундский. Этот цвет использовался в оформлении болида Ferrari в «Ф-1», участвовавшего в прошлогоднем Гран-при Тосканы по случаю 1000-й гонки команды Scuderia. SF21, 67-й автомобиль Формулы-1, который будет построен в Маранелло, имеет сложную задачу: наверстать упущенное в прошлом сезоне с SF1000.

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