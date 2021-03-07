











В этом сезоне на подиумах Гран-при Формулы-1 больше не будет шампанского. Промоутер «Королевских автогонок» объявил о достижении соглашения с маркой просекко под названием… Ferrari.

Уже через три недели начинается новый сезон Чемпионата мира Формулы-1. Первым в календаре соревнований в этом году оказался Бахрейн, однако на подиуме, вместо привычного и уже ставшего традиционным шампанского, триумфаторы будут обливаться игристым итальянским вином.

Шампанское появилось на подиуме еще в 1967 году!

Промоутер Формулы-1 подписал соглашение с итальянским просекко под названием Ferrari. Начиная с этого сезона, чемпионы будут праздновать победу этим просекко вместо шампанского Carbone от дома Devavry. Это знаменует конец трехлетнего партнерства с этим домом шампанских вин, который заменил в свое время Mumm и Moët & Chandon.

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Радикальная перемена, которая положит конец давней традиции, восходящей к 1967 году. Следует отметить, что впервые идея родилась во время Гран-при Франции в Реймсе 2 июля 1950 года, благодаря детищу двух двоюродных братьев-производителей шампанского: Поля Шандона Моэта и Фредерика Шандона де Брайя. Это было время, когда пилоты не стеснялись пить, а не разбрызгивать шампанское, как легенда автогонок Хуан Мануэль Фанхио, который первым сделал это в 1950 году.