











Число случаев коронавируса незначительно растет, но уже приняты новые меры.

По состоянию на 3 ноября, в Монако зафиксировано шесть новых случаев коронавируса. 8 человек проходят лечение в Больнице Княгини Грейс, еще 19 пациентов находятся под наблюдением Центра домашнего мониторинга. В этот же день зарегистрировано 7 случаев выздоровления.

Княжеское правительство призывает сохранять бдительность. Правительство объявило о бесплатном тестировании для всех, кто возвращается в Монако из-за границы. С 25 по 31 октября в Монако провели 3815 тестов на коронавирус (ПЦР и антигенных). Уровень положительных тестов составил 1,02%.

В Монако также можно бесплатно сдать анализ крови на антитела, чтобы выявить уровень защищенности от коронавируса и принять решение о необходимости бустерной дозы вакцины.

Что во Франции?

На 3 ноября уровень заболеваемости в Приморских Альпах составил 66 (число случаев за 7 дней на 100 000 человек). По сравнению с Монако, уровень позитивных тестов на коронавирус немного выше (1,4%).

В этот же день был обнародован более строгий протокол санитарных мер в школах Франции. Маски снова станут обязательными для школьников в 39 департаментах страны. Если у ребенка выявят коронавирус, весь класс будет закрыт на карантин.