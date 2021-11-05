











Эти выходные обещают быть активными. Чем заняться с 5 до 11 ноября? Наши рекомендации.

Пятница, 5 ноября

Острые ощущения и сладкие угощения

После напряженной рабочей недели посетите ярмарку с аттракционами и насладитесь вафлями, блинчиками, сладкими яблоками. Отдохнув, попробуйте аттракцион «Аладдин». А самым смелым мы рекомендуем башню «Техно».

Ярмарка с аттракционами Порт Монако С 22 октября по 19 ноября Дополнительная информация

Суббота, 6 ноября

Прогулка по побережью

Почему бы не прогуляться по прибрежной тропе в выходной день? Тропа проходит вдоль моря от пляжа Марке до пляжа Мала, откуда открываются восхитительные виды.

Прибрежная тропа Кап д’Ай Дополнительная информация

Воскресенье, 7 ноября

Возвращаемся в форму

Пасмурное утро, легкий ветер и отсутствие дождя. Идеальная погода для пробежки! И это не просто пробежка: мы рекомендуем поучаствовать в кросс-кантри Ларвотто на берегу моря.

Кросс-кантри Ларвотто Воскресенье, 7 ноября Дополнительная информация

Понедельник, 8 ноября

Обед по выгодной цене

Пообедайте в Cantinetta Antinori — это особая точка на гастрономической карте Ларвотто, где сочетаются тосканская кухня и выдающиеся вина. Итальянский ресторан предлагает комплекс из закуски, основного блюда и бокала вина за 24 евро. Приятного аппетита! Узнать о других предложениях бизнес-ланча можно из нашей статьи.

Cantinetta Antinori 11 Avenue Princesse Grace С 12 до 15 часов Дополнительная информация

Вторник, 9 ноября

Можете ли вы отличить правду от лжи?

В этот день состоится показ фильма Орсона Уэллса (Orson Welles) «Правда и ложь» (1973). Среди актеров — Оя Кодар (Oja Kodar), Клиффорд Ирвинг (Clifford Irving), Эдит Ирвинг (Edith Irving), Франсуа Рейшенбах (François Reichenbach) и сам Орсон Уэллс. Это погружение в мир кино с его приемами и уловками: между правдой и ложью.

«Правда и ложь» Театр Варьете Вторник, 9 ноября в 20:00 Дополнительная информация

Среда, 10 ноября

Время посмеяться

Вечера юмора «Sérénissimes de l’humour» стартуют с любимцем публики из Марселя Патриком Боссо (Patrick Bosso). Выступление отвлечет вас от забот посреди недели.

Sérénissimes de l’humour Форум Гримальди — Зал Князя Пьера С 10 по 13 ноября Дополнительная информация

Четверг, 11 ноября

Выпустить пар с O’Sisters

В четверг вас ждет выступление группы O’Sisters! Музыканты перенесут вас в их вселенную электро, соула, фанка и мировых ритмов. Все это сопровождается впечатляющим визуальным шоу. Еще один сюрприз: это бесплатно!

O’Sisters Форум Гримальди — Espace Indigo Четверг, 11 ноября в 18.30 Дополнительная информация