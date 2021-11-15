Обзор самых важных новостей за 15 ноября.

Рождество приходит в Княжество. В Монако постепенно приходит волшебство Рождества. Юных жителей Монако в возрасте от 5 до 12 лет приглашают на праздник рождественской елки в Княжеском дворце, который пройдет 15 декабря. Регистрация будет проходить с 23 по 25 ноября.

Налоговое соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами. 13 ноября на Всемирной выставке в Дубае проходил день Монако. Министр финансов и экономики Княжества Жан Кастеллини (Jean Castellini) и государственный министр по финансовым вопросам ОАЭ Мохамед Бин Хади Аль Хуссейни (Mohamed Bin Hadi Al Hussaini) подписали конвенцию об устранении двойного налогообложения доходов и предотвращении уклонения от уплаты налогов и мошенничества.

Путешествие по России — в фотографиях. Красота российской природы и ее пейзажи запечатлены на 23 снимках, представленных на воротах сада Сен-Мартен. До 5 декабря прохожие могут полюбоваться фотографиями конкурса «Самая красивая страна», организованного Фондом Князя Монако Альбера II и Русским географическим обществом.

Седрик Бракетти назначен Генеральным секретарем Национального совета. 12 ноября Седрик Бракетти (Cédric Braquetti) стал новым Генеральным секретарем Национального совета. Он сменил на посту Себастьена Сиккарди (Sébastien Siccardi), который стал генеральным директором Департамента оборудования, окружающей среды и городского планирования. Седрик Бракетти ранее занимался вопросами бюджета и экономики в Национальном совете.