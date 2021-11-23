Обзор самых важных новостей за 23 ноября.

Семь ресторанов временно закрыты. Семь заведений Монако подлежат временному закрытию в административном порядке. Речь идет о ресторанах Pulcinella, Quai des Artistes, Neptune, Stars’N’Bars, Before, Cova и Club 39. О закрытии заведений было объявлено в официальном журнале Монако 19 ноября. Сотрудники ресторанов не соблюдали масочный режим, что свидетельствует о «серьезном и вопиющем пренебрежении правилами, установленными в рамках борьбы с пандемией коронавируса».

Петер Саган принес извинения за сопротивление полицейскому. 22 ноября словацкий велогонщик Петер Саган (Peter Sagan) написал в Facebook, что ему «искренне жаль». «Это был плохой опыт, который заставил меня задуматься и извлечь важный урок», — говорится в сообщении. Петер Саган имеет в виду штраф в 5000 евро за сопротивление полицейскому. 25 апреля полицейские остановили автомобиль Петера: спортсмен нарушил комендантский час и был нетрезв. Петер Саган оказал сопротивление стражам порядка, поранив руку полицейского. «Он объяснил это проявление гнева страхом, что его заставят сделать прививку», — сказал мировой судья во время разбирательства.

Пять новых солнечных ферм. Общество электричества и газа Монако (SMEG) приобрело пять фотоэлектрических ферм во французских департаментах Кот-д’Ор, Верхняя Вьенна, Ланд и Гар. В общей сложности фермы производят 65 000 МВтч/год. К концу 2021 года 15 ферм будут вырабатывать в общей сложности 34% потребляемой Княжеством электроэнергии.