Последние новости Княжества.

Экипаж «Junda» лидирует в регате Monaco Sportsboat Winter Series. Первый из четырех этапов соревнования проходил с 4 по 7 ноября. По итогам пяти этапов первой регаты команда из Монако «Junda», яхтсмены которой впервые плыли вместе, заняла первое место в общем зачете среди 15 команд. Экипаж из Монако «Tinnj70» занял второе место в любительском зачете. Второй этап регаты пройдет 9-12 декабря, третий — 3-6 февраля, четвертый — 3-6 марта.

Компания CFM Indosuez возобновляет сотрудничество с AMADE в интересах детей и молодежи. Компания CFM Indosuez возобновила сотрудничество со Всемирной ассоциацией друзей детей (AMADE). Планируются два проекта на сумму в 50 тысяч евро. Первый проект будет направлен на поддержку талантливых учеников трех школ REP+ в Ницце. Второй проект будет финансировать борьбу с цифровым разрывом и предотвращать отсев детей программы социальной помощи из школ в Приморских Альпах.

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Экономический совет Монако (MEB) рассказал о рынке труда Княжества. Во время третьего заседания Экономический совет Монако представил информацию о ситуации на рынке труда в Княжестве. Во всех отраслях экономики трудятся более 55 тысяч работников. Сотрудники в Монако представлены 140 различными национальностями. Наибольшая доля фонда заработной платы приходится на французских работников (63%), за ними следуют итальянцы (15,5%). За последние десять лет в княжестве на 60% увеличилось число работников в технологическом секторе. Наибольшее число сотрудников сосредоточено в восьми секторах: здравоохранение, юриспруденция, гостиничный и ресторанный бизнес, банковское дело, строительство, цифровые технологии, помощь руководителям, бухгалтерский учет и финансы.