Редакция Monaco Tribune встретилась с Господином Фредериком Жента (Frédéric Genta), Межведомственным уполномоченным в области Цифровой Трансформации, чтобы поговорить о цифровом образовании монегаскских школьников.

Неделя Информатики предоставила возможность оценить текущее положение цифрового обучения детей в Княжестве. Господин Фредерик Жента, Межведомственный уполномоченный в области Цифровой Трансформации, посетил урок программирования у школьников начальных классов, а также урок информатики у обучающихся естественным наукам (SVT).

«85% профессий 2030-го года еще даже не изобретены», — подчеркивает Господин Фредерик Жента. Эти впечатляющие данные были получены в результате исследований организаций Dell и Institute for the Future, проведённых в 2017. Он обращает внимание на потенциал профессий цифровой сферы и важность их освоения с самого детства.

Обучение с самого раннего возраста

«Мы должны обучать наших детей логике, способности к адаптации и сообразительности», — утверждает Господин Жента. — (…) Для этого необходимо обучать школьников цифровым технологиям и помочь им распознавать полезность их применения, но также и опасность, такую как хакерство и интернет-травля.»

Для решения поставленной задачи возможны различные решения, как, например, оснащение учашихся колледжей планшетами и распространение преподавания программирования во всех начальных школах.

Правительство также желает видеть развитие этого проекта в форме командной работы, «в творческой, коллегиальной атмосфере». Так, Межведомственный уполномоченный приводит в пример игру эскейп-квест, созданную специально для повышения осведомлённости в вопросе изменений климата.