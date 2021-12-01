Флавио Бриаторе вызвал ажиотаж в соцсетях, показав большие белые трюфели Альбы, которые будут использовать в ресторане «Cipriani» в Монте-Карло.

Похоже, некоторые знают, где искать, и имеют хорошие финансовые возможности! В ноябре бизнесмен Флавио Бриаторе (Flavio Briatore) с гордостью показал великолепные белые трюфели в социальных сетях. Несмотря на то, что в этом году было практически невозможно найти трюфели Альбы, что стало большим огорчением для производителей.

«Они есть!» — торжествует Флавио Бриаторе, размахивая огромным белым трюфелем перед камерой. «Смотрите, это сертифицированные трюфели Альбы, и мы в «Cipriani» в Монако!», — добавляет он. Видео привлекло внимание президента Итальянской национальной трюфельной ассоциации Риккардо Германи (Riccardo Germani), который выразил сомнения, что эти трюфели были произведены в Альбе.

Сертификат подлинности развеял сомнения

Флавио Бриаторе решил развеять все сомнения, опубликовав сертификат подлинности продукта на своей странице в Instagram. «Кто ищет, тот всегда найдет. Мы искали, нашли и купили настоящий белый трюфель Альбы по цене 6000 евро за килограмм. Вот доказательство для тех, кто сомневался в подлинности и происхождении наших трюфелей».

История с трюфелями стала еще одним позитивным инфоповодом для бывшего менеджера команды Формулы-1 Benetton и Renault F1 Team, который стал успешным предпринимателем. Флавио Бриаторе владеет пятью ресторанами в Княжестве, в том числе «Twiga», «Crazy Pizza» и «Cipriani».