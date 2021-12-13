Макс Ферстаппен («Ред-Булл») одержал победу в фееричном Гран-при Абу-Даби и завоевал свой первый в карьере титул чемпиона мира. В то время как монегаск Шарль Леклер («Феррари») выглядел разочарованным по результатам последней гонки сезона. Монакский пилот надеялся на более высокую позицию в итоговой классификации.

Эта была сложная гонка для Шарля Леклера. Монегаск стартовал с седьмой позиции на решетке и в итоге финишировал десятым, а его партнер по команде Карлос Сайнц («Феррари») занял третье место на подиуме, позади неприкасаемого дуэта Ферстаппен-Хэмилтон.

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«Я очень недоволен результатом», — пожаловался он на финише. «Мы пытались вырваться вперед на «медиуме» после первого выезда виртуального автомобиля безопасности, но в итоге у меня было больше проблем с этими шинами. Это была плохая гонка». С результатом на десятом месте Шарль Леклер потерял много позиций в зачете пилотов чемпионата мира.

В чемпионате мира Леклер терпит крупное поражение

Будучи пятым перед этим Гран-при, гонщик «Феррари» уступил позиции Ландо Норрису (6-й) и Карлосу Сайнцу (5-й). Таким образом, Леклер заканчивает этот сезон на 7-м месте (159 очков), отставая на 1 очко от британца и на 4,5 очка от своего партнера по команде. «Поздравляем Карлоса с подиумом, он проделал отличную работу в этом сезоне. Я надеюсь, что в следующем году у нас будет лучшая машина, и мы оба сможем бороться за призовые места».

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Сезон 2021 года завершился. Макс Ферстаппен завоевал свой первый в карьере титул чемпиона мира в феноменальной по накалу гонке, в которой голландец опередил на последнем круге Льюиса Хэмилтона. Сезон 2022 года обещает быть захватывающим. Феррари постарается взять реванш вместе с Карлосом Сайнцем и, конечно, Шарлем Леклером.