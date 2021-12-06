Гонщик из Монако финишировал седьмым в насыщенном событиями Гран-при, в котором за первое место боролись Льюис Хэмилтон (Mercedes-AMG) и Макс Ферстаппен (Red Bull). В этот раз победа досталась Хэмилтону.

Шарль Леклер (Ferrari) стартовал с четвертой позиции на решетке и завершил заезд на седьмом месте, обогнав партнера по команде Карлоса Сайнца на одну позицию. После гонки Леклер выразил сожаление о некоторых моментах заезда. «Я думал, что выехавшая на трассу машина безопасности будет благословением, но потом появился красный флаг, из-за которого мы потеряли много мест», — пояснил пилот из Монако. «После нового старта у меня было много проблем», — добавил он.

Перед последним Гран-при сезона Леклер занимает пятое место

В ходе Гран-при Саудовской Аравии дважды появлялись красные флаги после впечатляющих сходов с трассы. В общей сложности на протяжении гонки было три рестарта — и это испортило результат пилота из Монако. «Я каждый раз терял позиции и пытался наверстать упущенное. Но этого оказалось недостаточно».

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Заняв седьмое место, Шарль Леклер упустил возможность войти в пятерку лучших. «Очень жаль, потому что выступление было очень хорошим», — сказал он. Тем не менее, итоговое седьмое место позволило Леклеру занять пятое место в чемпионате мира (158 очков) за один этап до финиша.

Если не произойдет никаких неожиданностей, команда Scuderia Ferrari (307,5 очков) займет третье место в чемпионате мира среди конструкторов. Следующая за Ferrari команда McLaren набрала 269 очков. Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен имеют одинаковое количество очков (369,5 очков) перед последним Гран-при сезона в Абу-Даби, который состоится в ближайшие выходные.