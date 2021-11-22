Стартовав с 13-й позиции на стартовой решетке, монакский пилот сумел отыграть позиции в гонке и финишировал 8-м на Гран-при Катара.

Разочарованный своим местом в решетке после неудачной квалификационной сессии, Шарль Леклер отлично отыгрался в воскресенье и снова финишировал в первой десятке, сразу за своим партнером по команде Карлосом Сайнцем («Феррари»).

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После нескольких финишей в пятерке лучших подряд, монегаск оказался менее успешным в Катаре. Но за две гонки до окончания чемпионата мира, Шарль Леклер («Феррари», 152 очка) все еще находится на пятом месте вровень с Ландо Норрисом («Макларен», 153 очка).

Хэмилтон-Ферстаппен, интрига гарантрованна

Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Макс Ферстаппен («Ред-Булл») вновь сошлись в схватке. И, как и на прошлой неделе в Бразилии, победу одержал британец, опередив голландца.

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Семикратный чемпион мира по-прежнему отстает от Ферстаппена в турнирной таблице (351,5 очка против 343,5), но разрыв между двумя гонщиками продолжает сокращаться. Следующий этап Гран-при состоится 5 декабря в Саудовской Аравии.