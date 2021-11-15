Гонщик из Монако показал отличный заезд во второй половине сезона и финишировал пятым на Гран-при Бразилии в Сан-Паулу в воскресенье.

Шарль Леклер (Ferrari) в четвертый раз подряд финишировал в пятерке лучших на Гран-при. Стабильные результаты гонщика из Монако позволили ему зарекомендовать себя как лучшего гонщика после квартета пилотов Mercedes (Хэмилтон-Боттас) и Red Bull (Ферстаппен-Перес).

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В Бразилии Леклер стартовал с шестого места. Гонщик показал уверенный старт и удачно выбрал шины для заезда. В итоге Леклер финишировал пятым и не скрывал радости от результатов гонки.

Отличные выходные для Scuderia Ferrari

«Я отлично прошел первый круг», — сказал Леклер после гонки. «Финиш на пятом месте был лучшим из возможных результатов. Я очень доволен, у нас был очень хороший темп, даже по сравнению с нашим главным соперником (McLaren). Это позитивный сигнал, тем более что мы заработали хорошие очки в зачете конструкторов, заняв пятое и шестое место», — добавил он.

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В борьбе за титул чемпиона мира Льюис Хэмилтон (Mercedes) и Макс Ферстаппен (Red Bull) устроили на трассе настоящую битву, победу в которой одержал первый. В чемпионате мира голландец (332,5 очка) остается лидером, опережая гонщика из Великобритании (318,5 очка). Шарль Леклер занимает шестое место (148 очков) и дышит в спину гонщику Ландо Норрису (151 очко).