Суверенный Князь обратился к американскому президенту Джо Байдену (Joe Biden) с официальным посланием.

Издалека, но с чувством солидарности. Князь Альбер II в эту среду направил Джо Байдену (Joe Biden) послание, чтобы выразить свои эмоции после стихийного бедствия, обрушившегося на Соединённые Штаты 10 декабря.

«Я глубоко тронут этим сокрушительным торнадо и его последствиями, на прошлой неделе принесшими страшные разрушения шести штатам. Я глубоко опечален количеством жертв этого мощнейшего торнадо в штате Кентукки, ставшего последствием свирепого урагана, обрушившегося на Арканзас, Иллинойс, Миссисипи и Теннесси. Позвольте мне, в этих трагических обстоятельствах, выразить от меня лично, от лица моей семьи и населения Монако наши соболезнования, поддержку и сочувствие пострадавшим, раненым, потерявшим свои дома и эвакуированным. Я также хотел бы выразить моё почтение Национальной Гвардии, проведшей широкую спасательную операцию в прилегающих регионах. Позвольте мне, Господин Президент, выразить Вам наши глубочайшие сочувствие и солидарность перед лицом этого трагического испытания.»

Торнадо, вместо 6-ти в среднем, прошел более 400 километров. Джо Байден (Joe Biden) охарактеризовал катастрофу, унесшую жизни более 80 человек, как «чудовищная трагедия».

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