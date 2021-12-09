Несмотря на множество отсутствующих, баскетбольный клуб «Монако» в среду вечером победил в матче с «АСВЕЛом» в чемпионате Франции. После поражения «АСВЕЛу» в Евролиге подопечные Звездана Митровича взяли реванш.

Благодаря игре блестящего Донатаса Мотеюнаса (28 очков, 9 подборов) «Монако Баскет» победил в напряженной игре с «АСВЕЛом». Это случилось спустя две недели после захватывающего матча в Евролиге.

Больше по теме: Лео Вестерманн («Монако Баскет»): «Выступление в «Монако» — это большой вызов!»

Эли Окобо (13 очков, 8 передач) оформил матч-пойнт, позволивший своей команде победить. Тем не менее, игрок сборной Франции не смог повторить успеха Уильяма Ховарда в Евролиге, который лишил «Монако» победы.

«Монако Баскет» на втором месте в турнирной таблице

«Всегда очень сложно играть против «АСВЕЛа», особенно после развития последней игры», — сказал Звездан Митрович после матча. «Для нас это особенно приятная победа с учетом нашего небольшого состава. Поэтому я говорю своей команде браво, молодежь отлично сыграла. Донатас (Мотеюнас) провел отличный матч на очень высоком уровне», — добавил тренер.

Больше по теме: Евролига: «Монако Баскет» проиграл «АСВЕЛу» в конце матча

В турнирной таблице «Монако» занимает второе место после клуба «Булонь-Леваллуа». Следующий матч «Монако Баскет» проведет в Милане против «Олимпии» в эту пятницу (20:00).