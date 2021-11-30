Баскетбольный клуб «Монако» проиграл в матче с клубом «АСВЕЛ Лион-Вийёрбан» в 12-ом туре Евролиги.

Счет: 84-85

Какой жестокий ход игры. «Монако Баскет» уступил «АСВЕЛу» на последней секунде благодаря броску Уильяма Ховарда (23 очка, 10 подборов). После напряженной концовки матча великолепный Пэрис Ли (см. ниже) и его товарищи все же проиграли команде «АСВЕЛ Лион-Вийёрбан», в составе которой отсутствовали Лайти, Диот, Уэмбаньяма, Лакомб, Осетковски и Найт, и которая потерпела три поражения подряд в последних матчах Евролиги.

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Несмотря на прекрасную игру Майка Джеймса (18 очков) и Альфа Диалло (15 очков), и на отличную форму Пэриса Ли, клуб «Монако Баскет» упустил шестую победу в Евролиге в этом сезоне. Команда из Монако занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.

Игрок: Пэрис Ли

Показывая невероятную игру на протяжении всего матча (20 очков за 27 минут), Пэрис Ли боролся до конца. Но игры плеймейкера из Монако оказалось недостаточно, чтобы победить сплоченную команду «АСВЕЛ» под руководством Уильяма Ховарда.

Цитата: «Результат трагичный»

Звездан Митрович: «Это была невероятная концовка игры. Результат трагичен для нас. Мы держали игру в своих руках, но она ускользнула от нас. Поздравляю АСВЕЛ».