В минувшие выходные состоялся второй этап зимней серии гонок Monaco Sportsboat Winter Series (MSWS), которые в очередной раз оправдали все ожидания.

С 9 по 12 декабря не менее пятидесяти экипажей из 15 стран соревновались в бухте Монако. Так участники смогли потренироваться в местной акватории для следующего чемпионата мира, организованного Яхт-клубом Монако с 14 по 22 октября 2022 года.

По завершении трех дней интенсивных гонок победу одержала русская команда Tenzor Sport, опередившая монегасскую яхту G-Spot и русскую Dolce Vita. Монегасская команда Junda, победившая в первом этапе в ноябре прошлого года, заняла четвертое место. Однако команда под руководством Людовико Фассителли (Ludovico Fassitelli) по-прежнему лидирует в чемпионате в международном классе яхт J/70.

Мастера парусного спорта на мероприятии

После десяти гонок в любительской категории Corinthians, Чезаре Габасио (Cesare Gabasio / Tinnj70) из Яхт-клуба Монако занимает второе место, уступая ирландской команде Wild Card. Победу во втором этапе монегасской регаты в категории Corinthians одержала команда швейцарской яхты Jerry под руководством Томаса Штудера (Thomas Studer).

Присутствие австралийского виртуоза в классе 470 Уилла Райана, золотого медалиста Олимпиады в Токио, и финалиста Микеле Паолетти в минувшие выходные на втором этапе зимних гонок положило начало новому многообещающему и захватывающему сезону.

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Рейтинг в категории J/70 – MSWS – 2-й этап

1е место : Милена Никитина (Milena Nikitina / Tenzor Sport) – Россия – 7 очков

2е место : Джанджакомо Серена ди Лапиджио (Giangiacomo Serena di Lapigio / G-Spot) – Монако –11 очков

3е место : Инна Балашова (Inna Balashova / Dolce Vita) – Россия – 23 очка

Рейтинг в категории Corinthiens – MSWS – 2-й этап

1е место : Томас Штудер (Thomas Studer / Jerry) : Швейцария– 48 очков

2е место : Роберт Хартманн (Robert Hartmann / Jalla jalla) : Швейцария – 68 очков

3е место : Томас Шулер (Thomas Schuler / Wikiwiki) – Германия – 77 очков