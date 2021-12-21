Легендарный монакский марафон вновь приглашает всех желающих принять участие в забеге. В прошлом году к участию допускались только профессиональные спортсмены.

С 12 по 13 февраля в Порт Эркюль состоится четыре грандиозных состязания. В этом первом забеге года любителям вновь представится возможность посоревноваться наравне с профессионалами.

Наряду с забегом на 1000 метров для детей и взрослых, в программе предусмотрены 10-километровый городской марафон City Trail по улицам Княжества, 5-километровый забег Herculis, а также благотворительный марш против рака молочной железы «Розовая лента».

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Онлайн-регистрация на забеги Herculis и City Trail уже открыта на сайте. Стоимость участия в марафоне составит 20 евро, а при регистрации до 31 января будет действовать скидочный тариф в размере 15 евро.

Для участия в забеге и получения своего номера будет потребован санитарный пропуск, а в случае отмены мероприятия вследствие коронавируса, участники будут полностью компенсированы.

Напомним, что в прошлом году кенийская спортсменка Беатрис Чепкоеч (Beatrice Chepkoech) побила мировой рекорд в смешанном забеге на дистанцию 5 км, а Рафаэль Монтойя (Raphaël Montoya) стал самым быстрым триатлонистом в мире в 5-километровом шоссейном марафоне.

Регистрация на участие в забеге в 2022 году