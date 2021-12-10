Легендарная рождественская гонка, организованная Спортивной Ассоциацией охраны общественного порядка (ASSP), пройдет в Монако в 27-й раз. Несмотря на строгие санитарные ограничения, мероприятие обещает быть захватывающим.

В прошлом году гонка не состоялась из-за пандемии коронавируса. В этом году мероприятие возвращается: около 1250 участников готовы совершить 10-километровый забег по уликам Княжества. Участникам гонки придется предоставить отрицательный тест ПЦР или антигенного теста, сделанного не ранее, чем за 24 часа до забега. Это правило касается всех, независимо от статуса вакцинации. Помимо этого, для участия требуется медицинская справка.

Маршруты для всех

Забег предусматривает маршруты для всех категорий спортсменов: в том числе для пожилых и для самых маленьких. В 9 утра начнется гонка в категориях «спортивное пробуждение» и «цыплята». В 9.30 стартуют дети в возрасте 12-13 лет (категория Benjamin) и 14-15 лет (категория Minime). Ожидается, что в этих гонках примут участие более сотни детей. Взрослые начнут забег в 10.30 утра по 10-километровому маршруту в центре Монако.

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Пожарные Монако возьмут на гонку ребенка из больницы «Archet» в Ницце. Это стало возможным благодаря вездеходному инвалидному креслу, которое позволяет перемещать людей с ограниченной подвижностью. Кресло было предложено «Ассоциацией пациентов с заболеваниями печени Монако» 11 ноября. В гонке также примут участие карабинеры.