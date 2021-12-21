Более 80 читателей прислали нам свои потрясающие фотографии рождественских декораций, сделанных дома или на улицах Княжества. Приводим вам небольшую подборку фотографий, которые произвели на нас незабываемое впечатление в этом году.

Оригинальные рождественские елки

При слове «Рождество» на ум, конечно же, приходит елка. Среди множества полученных фотографий две рождественские елки поразили нас своей оригинальностью. Одна из участниц нашего конкурса – Лиза – стилизовала свое рождественское дерево под вечернее платье. Другая участница конкурса – Анна-Софи – перевернула свою елку вверх ногами. От такого зрелища и голова закружится!

© Lise Bricoux

© Anne-Sophie Mlpt

Рождественские фотосессии животных

Какое же Рождество без наших четвероногих друзей? По случаю праздника Юли заснял своего карликового шпица, позирующего перед елкой. Дина – бывшая победительница нашего фотоконкурса на Хэллоуин – нарядила своих двух собак в рождественскую одежду, чтобы они сторожили елку.

© Iuli Constantin

© Dina Schweiz

Миниатюрные рождественские декорации

Некоторые из наших читателей не ограничились елкой и вдохнули магию Рождества в свой дом посредством миниатюрных декораций. Например, Мари создала свое собственное колесо обозрения из картона, которое представляет из себя своеобразный адвент-календарь, в каждой корзине которого лежат маленькие сюрпризы для ее невесток. В свою очередь, Сэнди накрыла рождественский стол, используя, помимо прочего, кольца для салфеток в виде костюма Санта-Клауса.

© Ma Rie

© Sandy Biagi

Уличные декорации

Не ограничиваясь только гостиной, наши читатели украсили также свои дома снаружи. КлоЛу украсила свою входную дверь венками, Санта-Клаусом, а также маленькими лесными зверушками. Айседора же с удовольствием демонстрирует нам великолепную елку перед своим уютным шале.

© ChloLu Mc

© Isadora Guriec

Праздничные огни Монако

В заключение наши читатели также поделились с нами своими самыми красивыми снимками Княжества. Среди них – Бели, который увековечил ночные огни казино Монте-Карло. И возможно, вы уже видели машину Саши, украшенную светящимися гирляндами и елочными ветками – эти передвижные декорации можно увидеть по всему Монако!

© Beli Nice

© Sacha Rigoli

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