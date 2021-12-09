С 11 декабря по 5 января «Танцевальный форум Монако» возвращается в Княжество, представляя восемь волшебных выступлений.

11 и 12 декабря фестиваль откроется постановкой «L’heure exquise» Мориса Бежара (Maurice Béjart). 14 и 15 декабря в программе адаптированный по пьесе Самюэля Беккета балет «О, прекрасные дни» и знаменитая трагедия Шекспира «Гамлет».

18 и 19 декабря вниманию зрителей представят постановку «La Danse du Soleil», где тридцать музыкантов выйдут на сцену, чтобы танцевать, играя наизусть произведения Люлли и Моцарта. Труппа Эрве Куби (Hervé Koubi) представит 16 и 17 декабря представление «Чем день обязан ночи»: встречу между Востоком и Западом, которая без колебаний смешивает стили.

16 декабря труппа Эрве Куби предложит мастер-класс для начинающих. Занятие для танцоров среднего уровня 14 декабря проведет труппа «Imperfect Dancers».

Фильм Дамьена Манивеля (Damien Manivel) «Дети Айседоры», который часто называют гимном танцу и материнской любви, покажут 19 декабря в Гримальди-Форум.

Фестиваль завершится знаменитым балетом «Щелкунчик» в постановке Жана-Кристофа Майо (Jean-Christophe Maillot). На конец декабря запланировано восемь сеансов классической истории, переработанной директором Балета Монте-Карло.

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