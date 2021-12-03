35-ый «Téléthon» пройдет 4-5 декабря в Гримальди-Форум.

Мероприятие возвращается! После 2020-го года, охваченного пандемией, организаторы «Téléthon» надеются, что в этом году посетители придут на мероприятие. Дочь Принцессы Стефании Камилла Готтлиб (Camille Gottlieb) является почетным патроном мероприятия.

В течение выходных на «Espace Ravel» Форума Гримальди будет проходить множество мероприятий. Традиционно, средства будут собирать благодаря распродаже детской одежды и игрушек. Вырученный средства пойдут на исследования и повышение осведомленности о редких заболеваниях. Богатая и разнообразная программа

Разнообразная программа

В программе есть и спортивные активности: не пропустите показательные выступления танцев на пилоне и кантри, а также уроки зумбы. «Etoile de Menton» организует соревнования по скейт-борду в скейт-парке. Детям и взрослым предложат множество мастер-классов: макияж, бонсай, изготовление рождественских декораций, стрит-арт…

Посетители могут насладиться концертами и спектаклем «Алиса в стране чудес». Представления пройдут 3 декабря в Молодежном центре Принцессы Стефании. Наконец, состоится марш «Telethon Luminous March». Шествие стартует от Форума Гримальди 4 декабря в 19.00. Участники получат светящиеся браслеты.

Вход бесплатный. Пожертвования собираются на месте или по телефону 3637.