Во время новой сессии аукционных торгов дом Antiquorum представит 177 лотов.

Antiquorum, аукционный дом, специализирующийся на коллекционных предметах часового искусства, в третий раз с момента открытия представительства в Монако организует большую сессию торгов. Приходите 18 января в 16:00 в знаменитый Яхт-клуб Монако, чтобы полюбоваться великолепными наручными часами, представленными к продаже.

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Модели, за которыми охотятся коллекционеры

Главным лотом этого аукциона станет изумительная модель часов Rolex Daytona с циферблатом, украшенным экзотическими узорами, под названием «Paul Newman Tropical». Эти наручные ретро-часы являются одними из самых привлекательных в мире среди коллекционеров и состоятельных ценителей. Они прекрасно иллюстрируют прочную связь между Домом Rolex и миром автогонок и отдают дань памяти звезде Голливуда и гонщику Полу Ньюману (Paul Newman), скончавшемуся в 2018 году.

В июле прошлого года дом Antiquorum объявил о том, что во время аукциона в «Императорском зале» гостиницы Hôtel de Paris были побиты три мировых рекорда. Три экземпляра коллекционных наручных часов были проданы по цене 273.000 евро, 286.000 евро и 416.000 евро соответственно. Общая сумма вырученных по итогам аукциона средств вызывает головокружение: 5.771.077 евро.