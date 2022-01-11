Банк CFM Indosuez отпраздновал 100 лет своего существования зрелищным спектаклем в сотрудничестве с Балетом Монте-Карло.

5 января CFM Indosuez торжественно отметил своё столетнее присутствие в Княжестве. По этому случаю банк организовал вечер в Гримальди Форуме, совместно с Балетом Монте-Карло.

Событие предоставило возможность для сотрудников банковской группы, но также и для высоких гостей — как то Принцесса Ганноверская — посетить последнее представление балета «Щелкунчик». Спектакль прошел в сопровождении Филармонического оркестра Монте-Карло под руководством дирижера Казуки Ямады (Kazuki Yamada).

Привилегированное партнёрство

Сотрудничество CFM Indosuez и Балета Монте-Карло — это история доверительных отношений, которая длится уже двадцать два года. В прошлом феврале стороны продлили своё партнёрство, подписав соглашение в стенах Ателье Балета Монте-Карло. Теперь сотрудники CFM Indosuez имеют преимущественный доступ к потоковой видеоплатформе Балета Монте-Карло.

Цель соглашения между банком и балетной компанией состоит в том, чтобы способствовать расширению культурного влияния Княжества на международной арене. Стремление к совершенству, превозможение самого себя, усердная работа в коллективе… Эти ценности, по словам как сотрудников CFM Indosuez, так и танцоров Балета Монте-Карло, объединяют их.