В понедельник вечером на стадионе «Луи II» прошел второй турнир в рамках Кубка по борьбе со СПИДом Fight Aids Cup. Как и в первый раз, благотворительный футбольный матч с участием лучших игроков увенчался победой команды ФК «Cirque» над ФК «Barbagiuans» со счетом 2–1 в присутствии Князя Альбера II.

В тот вечер, на радость зрителям, на поле стадиона «Луи II» соревновались многие именитые спорстмены и футболисты: Дидье Дешам (Didier Deschamps), Шарль Леклер (Charles Leclerc), Людовик Жюли (Ludovic Giuly), Фернандо Морьентес (Fernando Morientes), Юрий Джоркаефф (Youri Djorkaeff), а также Лука Тони (Luca Toni).

© Éric Mathon-Michael Alesi/ Княжеский дворец – Отдел связей с общественностью

Команда «Barbagiuans», во главе с Луи Дюкруэ (Louis Ducruet) и ФК «Cirque», под руководством Себастьяна Фрея (Sébastien Frey) и принцессы Стефании, в очередной раз сразились в дружеском матче, в рамках благотворительного мероприятия, организованного в поддержку ассоциации по борьбе со СПИДом Fight Aids Monaco.

Fight Aids Cup : la rencontre caritative au casting cinq étoiles sous les yeux du Prince Albert II et de la Princesse Stéphanie pic.twitter.com/kQK9MUJ0Px — Monaco Tribune (@MonacoTribune) January 26, 2022

В память о бывших звездах ФК «Монако»

И уже во второй раз команда ФК «Cirque» одержала победу, в частности, благодаря двойному голу итальянского нападающего Луки Тони, который был по праву удостоен награды «Лучший игрок матча», созданной французским скульптором Фредом Алларом (Fred Allard).

Мы гордимся тем, что смогли оказать поддержку в борьбе с этим вирусом Шарль Леклер

Несмотря на то, что бывший центральный защитник ФК «Монако» Себастьян Сквиллачи (Sébastien Squillaci) забил последний гол в ворота противников, команда ФК «Cirque» вышла победителем из игры, завоевав почетный трофей, созданный скульптором Стефаном Сипром (Stéphane Cipre). Этим они покорили ностальгирующую публику, которая была рада вновь увидеть своих бывших кумиров.

© Éric Mathon-Michael Alesi/ Княжеский дворец – Отдел связей с общественностью

Единственная женщина, принявшая участие в матче – Лор Булло (Laure Boulleau) – не скрывала своей гордости за возможность поучаствовать в этом уже ставшем легендарным событии. «Я была рада играть в этой команде, бок о бок с легендами футбола. Это большая привилегия – играть против игроков, которые в свое время подарили мне мечту и дали желание заниматься футболом. Играть в поддержку Fight Aids Monaco, во имя благого дела… это то, что мотивирует нас выкладываться по максимуму. Я с удовольствием приму участие еще раз».

Fight Aids Monaco — ассоциация по борьбе со СПИДом

Игравший за команду противников Шарль Леклер был также рад принять участие в матче, даже если он признает, что ему предстоит отработать свои футбольные навыки. «Я получил массу удовольствия от участия в матче, даже если я еще плохо играю в футбол», – с улыбкой прокомментировал гонщик Scuderia Ferrari, который только что вернулся после двухнедельной подготовки к следующему сезону Формулы 1.

© Éric Mathon-Michael Alesi/ Княжеский дворец – Отдел связей с общественностью

«Мы играли во имя благих целей и пребывали в хорошем настроении, даже если на поле царил сопернический дух. Мы гордимся тем, что смогли оказать поддержку в борьбе с этим вирусом, – добавил он, прежде чем прокомментировать поражение своей команды. – Победа – не главное в этом матче». Напомним, что средства, собранные в ходе благотворительного матча, будут пожертвованы ассоциации Fight Aids Monaco, которая ведет активную борьбу со СПИДом.