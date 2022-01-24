90-й Ралли Монте-Карло завершилось в воскресенье победой Себастьена Лёба (Sébastien Loeb) из команды Ford Puma, который завоевал свой восьмой титул в Княжестве. Мы представляем вашему вниманию лучшие моменты легендарной монегаскской гонки.

Превосходная дуэль Лёб-Ожье

Они доказали, что всё еще являются двумя величайшими пилотами этого вида автоспорта. Несмотря на немолодой возраст, они продемонстрировали, что их не стоит снимать со счетов. В борьбе двух Себастьенов победу вырвал старший из них, Лёб, завершив, таким образом, роскошную дуэль с Ожье.

Себастьен Ожье (Sébastien Ogier) показал два самых быстрых времени в двух ночных гонках в четверг. Однако, далее он был опережен Себастьеном Лёбом (Sébastien Loeb) с его четырьмя лучшими показателями времени подряд на этапах ES3, ES4, ES5 и ES6.

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Если действующий чемпион мира, в этом году участвующий в нескольких ралли, вернул контроль над ситуацией после прекрасно проведённых гонок в субботу, то Себастьен Лёб восстановил лидерство в воскресенье, благодаря прискорбному проколу шины автомобиля Себастьена Ожье на предпоследнем этапе.

Благодаря этой победе — его 80-й победе в WRC, но, в особенности, 8-й в Монако — девятикратный чемпион мира по ралли становится наравне с Ожье по числу титулов Ралли Монте-Карло. А что, если в будущем году два гонщика продолжат схватку за 9-е триумфальное выступление в Княжестве? Публика жаждет это увидеть.

Себастьен Лёб (Ford Puma): «Невероятное ощущение, которое я не испытывал очень давно. Я старался лишь не сбавлять ритм, но победа… Это неожиданно! Себ немного помог нам своей проколотой шиной, он был очень сильным соперником, это была настоящая битва. Мы получили удовольствие, машина была на высоте. Закончить гонку победой — это просто невероятно.»

Себастьен Ожье (Toyota Yaris): «Жаль, что всё закончилось именно так, но это состязание, это автоспорт. Мы можем гордиться собой. Мы сделали максимум, но, к сожалению, нам не повезло с этим проколом шины.»

Невероятная атмосфера на трассах

Петарды, файеры, крики, улыбки, толпа зрителей… Во время первых двух ночных этапов этого 90-го Ралли Монте-Карло поклонники ралли буквально озарили территории, по которым проходила гонка.

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Во время проезда автомобилей двух Себастьенов — Лёба и Ожье — многочисленные зрители, конечно же, пришли в восторг. Царившая на обочинах дорог невероятная атмосфера сохранялась все выходные.

В пятницу рано утром множество любителей ралли собрались для второго дня гонки, в особенности в окрестностях Вальберга (Valberg). Зрители приехали отовсюду. Ясно одно: шарм легендарного ралли Монако всё еще неотразим.

Début du Rallye Monte-Carlo hier soir. Turini by night 🔥 Ambiance🎆 pic.twitter.com/u8PzbDOrSa — Redj (@rzredj) January 21, 2022

Успешное возвращение домой

Вновь перенесённая на расположенные в непосредственной близости к Монако территории после нескольких чемпионатов, проведённых в окрестностях Гапа (с 2014 года большинство соревнований Ралли Монте-Карло проходило в департаменте Верхние Альпы), гонка этого года, из-за крутизны дорог Приморских Альп и Альп Верхнего Прованса, была поистине захватывающей.

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В дополнение к легендарному и хорошо знакомому горному перевалу Тюрини (Col du Turini), пилоты проехали по очень трудному перевалу Фонбель (Col de Fontbelle), но также и по перевалу Бюи (Col du Buis). Маршрут, изменённый на 95% по сравнению с чемпионатом прошлого года, не разочаровал. Отнюдь.