Краткий обзор новостей на среду, 5 января.

В минувший вторник, 4 января, в Монако было зафиксировано 108 новых случаев коронавируса. Княжеское Правительство также выразило свое сожаление по поводу смерти 86-летней жительницы Монако в результате заболевания. С начала пандемии в княжестве умерло 40 человек. 45 пациентов по-прежнему находятся на лечении в Больнице Княгини Грейс, шестеро из них – в реанимации. На сегодняшний день было зарегистрировано 71 человек, выздоровевших после коронавируса.

Карнавал в Ницце состоится – мэр города, Кристиан Эстрози (Christian Estrosi), подтвердил информацию во вторник, 4 января. «Ситуация может улучшиться в феврале… Ничто не может послужить причиной отмены карнавала, в частности, в целях поддержания местной экономики», – сообщил мэр. Проведение карнавала по-прежнему запланировано с 11 по 27 февраля. Предположительно, трибуна будет рассчитана на 5 000 человек.

Фестиваль лимонов, запланированный с 12 по 27 февраля, частично аннулирован. В дополнение к этому, во вторник администрация города Ментона приняла решение об отмене «корсо» и Садов Света в рамках Фестиваля лимонов, чтобы избежать большого скопления зрителей. Несмотря на это, выставка цитрусовых композиций в ботаническом саду Бьовес по-прежнему состоится, а вскоре будут обнародованы и другие сюрпризы.

Приморские Альпы стали вторым по количеству штормов департаментом Франции в 2021 году: по данным сайта Keraunos, в прошлом году в Приморских Альпах насчитывалось 67 штормовых дней. На первом месте находится Верхняя Корсика – на ее долю выпало 73 штормовые бури.