ФК «Монако» и «Нант» сыграли вничью (0:0) в воскресенье на стадионе «Ла Божуар» в Нанте. Команды провели 120-й матч в своей истории и 50-й матч в Лиге 1.

Результат матча: 0-0

Первый официальный матч Филиппа Клемана (Philippe Clement) во главе «Монако» завершился ничьей с «Нантом». Не имея в своем распоряжении нескольких ключевых игроков (Головин, Бен-Йеддер, Дисаси, Фофана), Филипп Клеман решил сыграть по схеме 4-2-3-1, с Кайо Энрике на позиции плеймейкера. Несмотря на ощутимое преимущество в первом тайме, монегаскам не удалось обмануть бдительность Альбана Лафона.

Во втором тайме бразилец Вандерсон едва не отличился голевой передачей в своем первом матче в стане «красно-белых». Однако удар его партнера по команде Мирона Боаду с левой ноги был слишком сильным (77′) — мяч пролетел мимо ворот. Во втором тайме подопечные Клемана не смогли забить, но отлично сыграли в обороне. Следует отметить ключевую роль Александра Нюбеля в итоговом ничейном результате против Нанта, который не проигрывает в последних шести матчах.

Джибриль Сидибе и Бенуа Бадиашиль завершили игру с травмами. Мирон Боаду также получил повреждение, в результате чего монегаски доигрывали игру вдесятером. В турнирной таблице «Монако» занимает седьмое место, сравнявшись с «Лансом» (30 очков). В следующие выходные «Монако» встретится с «Клермоном».

Игрок матча: Кайо Энрике в старте и на позиции «десятки»!

В отсутствие Виссама Бен-Йеддера, лучшего бомбардира «Монако» в Лиге 1 в этом сезоне (10 голов) и Александра Головина, новый тренер монегасков решил поставить Кайо Энрике на позицию 10-го номера. Игрок молодежной сборной Бразилии (U23), который обычно играет на левом фланге обороны «Монако», много владел мячом на ранних стадиях игры, но после перерыва несколько потускнел.

Бразилец, который уже играл в роли полузащитника в «Атлетико Мадрид», теперь рассматривается Филиппом Клементом как новая альтернатива на позиции плеймейкера.

Статистика: 68,8%

Именно столько «Монако» владел мячом в этом матче, нанеся девять ударов из которых лишь один по воротам.

Цитата дня: «Удовлетворен поведением команды»

Филипп Клеман: «Нам есть над чем работать — это точно, но я вполне доволен поведением своей команды. У меня очень мотивированные футболисты, и я уверен, что вместе мы сможем добиться больших успехов. Нам просто нужно время, чтобы наладить нашу игровую философию».

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