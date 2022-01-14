Пока Океанографический музей Монако предлагает 50% скидку на входные билеты с кодом 50OCEANO, мы предложили нашим читателям поделиться своими любимыми фильмами о море и океане. Предлагаем вам ознакомиться с их ответами.

Когда речь заходит о фильме про море, на ум быстро приходит кинокартина «Голубая бездна» с Жаном Рено 1988 года, режиссера Люка Бессона. Доказательством тому служат многочисленные комментарии с хвалебными эпитетами в адрес «гармонии человека и моря», как пишет Тьерри на нашей странице в Facebook. «Я обожаю сцену, где актер, играющий Жака Майоля (Жан-Марк Барр / Jean-Marc Barr), ныряет в море посреди ночи и плавает с дельфином до самого утра».

По мнению Анжелины, этот фильм отражает «безбрежность океана, красоту мужчин и хрупкость женщин», а также раскрывает тему «смысла жизни, смерти, нашего предназначения и самопожертвования «. Что касается Себастьяна, то его особенно тронула » та тесная связь между экстремальными фридайверами и их влечение к морским глубинам…»

Обитатели бездны и страшные акулы

Говоря о фильмах про устрашающих обитателей морской пучины, Анес привела пример научно-фантастического триллера «Бездна». «Пришельцы на дне океана подобны всем тайнам параллельного мира, которые мы хотели бы открыть. Во время просмотра ощущаешь себя, словно ты летишь и находишься на другой планете». Со своей стороны, Жан-Марк также отмечает для себя эту киноленту 1989 года режиссера Джеймса Кэмерона, посвященную «красоте океана и открытию морских глубин».

В то время как фантастические существа из «Бездны» завораживают зрителей, другие вызывают страх и уже не у одного поколения. Хорошим тому примером является акула в знаменитом фильме ужасов Стивена Спилберга «Челюсти» 1975 года, который надолго остался в памяти Ксавье. » На тот момент это было что-то новое, и мы содрогались при одной мысли о том, что встретимся лицом к лицу с такой акулой».

В этом же жанре Бели отмечает картину «Отрытое море» 2004 года, во время просмотра которой невольно чувствуешь » невыносимое напряжение». Фильм был основан на реальных событиях – истории Тома и Айлин Лонерган (Tom et Eileen Lonergan) – пары, которая оказалась в открытом море после погружения с прогулочного катера во время их путешествия в Австралию.

Захватывающие приключения

К счастью, про море были сняты не только драмы и фильмы ужасов. Жюли рекомендует к просмотру картину «Жизнь Пи», которая, по ее словам, показывает «прекрасную историю о выживании, которую можно истолковать с разных точек зрения». Фильм 2012 года рассказывает историю Пи – маленького индийского мальчика – который после кораблекрушения оказывается один на один с бенгальским тигром в спасательной шлюпке….

По мнению одного из наших читателей, ничто не сравнится с фильмом «20 000 лье под водой» 1954 года, снятым по роману Жюля Верна. «С этим фильмом я отправился в путешествие, почувствовал, что такое настоящая морская экспедиция (Князь Альбер I разделил бы мой восторг). Я словно открыл для себя подводный мир на борту легендарного «Наутилуса»! Более того, фильм поспособствовал привлечению внимания общественности к проблеме чрезмерного вылова рыбы».

Оливье больше всего запомнился фильм «Одиночка» с Франсуа Клюзе (François Cluzet), Гийомом Кане (Guillaume Canet) и Виржини Эфира (Virginie Efira). Фильм рассказывает историю человека, принимающего участие в регате «Кругосветная Вандея», который во время вынужденной остановки, сам того не зная, берет на борт попутчика. «С этим фильмом я совершил настоящее путешествие. К тому же, история человека, спрятавшегося в лодке, чтобы попасть в лучший мир, как нельзя актуальна».

В заключение, по рекомендации Сандрины и Эвелины – фильм, далекий от фантастики – документальная картина Жака Перрена (Jacques Perrin) 2009 года под названием «Океаны». По словам Эвелины, фильм «достаточно подробно описывает морскую флору и фауну».

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