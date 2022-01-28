Князь Альбер II лично посетил новые сооружения станции очистки сточных вод.

Княжество продолжает свою борьбу за сохранение биоразнообразия Средиземного моря. В результате работ, начатых в 2018 году, подземные очистные сооружения сточных вод (UTER), расположенные под зданием Le Triton, увеличили свою производительность на 30%, благодаря увеличению площади поверхности почти в два раза при поддержке компании SMEaux.

Государственный советник и министр общественных работ, природных ресурсов и архитектуры Селин Карон-Дажиони (Céline Caron-Dagioni) заявила в своем интервью Monaco Info: «Сегодня 99% наших отходов перерабатывается, а это очень хороший результат! Наши показатели на 40% выше европейских стандартов. Мы разделяем стремление Князя предотвратить неблагоприятные последствия воздействия на окружающую среду, а также сохранить ее, вооружившись всеми необходимыми средствами».

Станция, запущенная в эксплуатацию в 1990 году, является первой в мире станцией очистки сточных вод, построенной под землей, что предотвращает возникновение неприятных запахов или шума. Она занимается очисткой сточных вод самого Княжества, а также Босолейя и некоторых районов Ла Тюрби и Кап д’Ай, которые впоследствии выпускаются в 800 метрах от побережья Монако на глубине 100 метров.

В своем официальном сообщении Княжеское Правительство заявило, что Князь Альбер II «рад, что Монако все больше и больше стремится к защите своих природных ресурсов и биоразнообразия».