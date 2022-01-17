Как и в прошлом году, стадион «Луи II» станет местом проведения Fight Aids Cup (Кубка по борьбе со СПИДом). В этом благотворительном матче, который состоится 24 января в 18:30, Barbagiuans — команда Князя Альбера II — встретится с Cirque FC, командой Принцессы Стефании.

Если вы желаете увидеть множество легенд футбола на одной лужайке стадиона «Луи II», Fight Aids Cup – это событие, которое ни в коем случае нельзя пропустить. Звёздный состав включает главного тренера сборной Франции Дидье Дешама (Didier Deschamps), Юрия Джоркаеффа (Youri Djorkaeff), чемпиона мира 1998-го года и чемпиона Европы в 2000-м, бывших футболистов ФК «Монако» Людовика Жюли (Ludovic Giuly), Фернанадо Морьентес (Fernando Morientes) и Флавио Рома (Flavio Roma), а также Оливье Дакура (Olivier Dacourt), Себастьяна Фрей (Sébastien Frey) и Лор Булло (Laure Boulleau).

Луи Дюкрюэ © Frédéric Nebinger

Шарль Леклер и Пьер Казираги также примут участие

Среди других присутствующих знаменитостей – пилот Формулы-1 Шарль Леклер (Charles Leclerc) и племянник Князя Альбера II Пьер Казираги (Pierre Casiraghi). Собранные по случаю матча средства будут переданы в пользу Fight Aids Monaco, ассоциации по борьбе с СПИДом.

«Мы надеемся, что это мероприятие будет в целом успешным, благодаря удвоенному — по сравнению с 2020 годом — числу зрителей. – делится Луи Дюкрюэ (Louis Ducruet). – Что принесёт вдвое больше прибыли для Fight Aids Monaco. А больше всего мы хотим именно этого».

Билеты можно приобрести онлайн. Вход бесплатный для детей младше 12 лет, 5 € — для подростков от 12 до 18 лет и 10 € — для взрослых. Наличие санитарного пропуска обязательно.