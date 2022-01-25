К участию в конкурсе Monaco Red Touch Challenge приглашаются молодые люди в возрасте от 16 лет, которые вынашивают идею социально-ориентированного проекта, а также проекта взаимопомощи на территории Княжества.

Красный Крест Монако оказывает поддержку инициативам солидарности! Так, впервые отдел по работе с молодёжью (Pôle Jeunesse) организует Monaco Red Touch Challenge: этот конкурс предназначен для людей в возрасте от 16 лет, желающих воплотить в жизнь свой проект в Монако.

Проект должен быть посвящен одной из трёх заявленных тем: окружающая среда, образование или помощь нуждающимся в Княжестве. Участники могут выдвинуть свою кандидатуру самостоятельно, а также объединиться в группу из четырёх человек максимум, выбрав название команды и тему.

Возможность выиграть до 2000 евро

Некоторые кандидаты уже приняли участие в специальных тренингах, организованных Красным Крестом Монако: эти ателье предлагают претендентам сопровождение проекта и направляют их, а также помогают подготовиться к устному выступлению 28 февраля.

В этот день кандидаты должны будут защитить свою идею перед жюри из пяти человек, которые выберут два лучших проекта.

Основной победитель получит конверт с 2000 евро от Красного Креста Монако. Занявший второе место получит 1000 евро от Фонда Святой Девоты (Fondation Sancta Devota), партнёра этого первого конкурса. Щедрые суммы, которые должны поспособствовать реализации отобранных проектов.

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо подготовить завершенную визуальную презентацию своего проекта и отправить её по электронной почте до 13 февраля 2022: jeunesse@croix-rouge.mc.

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