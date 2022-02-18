В 2021 году в Княжестве наблюдалось 58 дождливых дней против 63-х в среднем.

Метеорологические итоги года: довольно высокие температуры и крайне мало дождевых осадков. Уже десятый раз подряд Институт статистики и экономических исследований Монако (IMSEE) публикует доклад о метеорологических данных прошедшего года. Если для 2020 года была характерна сильная жара, то в 2021 году наблюдалась тенденция к засухе.

В работе над докладом принимал участие Патрик Роллан (Patrick Rolland), заместитель директора Управления по охране окружающей среды: «Год не был особенно жарким или холодным, температура опускалась ниже минимальных 5°C лишь в течение двух дней. Но с начала мая мы наблюдаем значительный дефицит дождевых осадков. Осень была суше, чем обычно, и эта тенденция продолжается, так как в январе тоже было мало дождей.»

Сложно объяснить причины отсутствия дождя

В 2021 году было зарегистрировано в общей сложности 496мм осадков, что в три раза меньше, чем в 2014 году, который стал рекордным с его 1 485мм дождевых выпадений. Всего в 2021 году наблюдалось 58 дождливых дней, что ниже среднего показателя в 63 дня, установленного за три десятилетия наблюдений.

По словам Патрика Роллана, эта засуха не вызвана какими-то определёнными причинами: «Когда дело касается дождей, это сложнее объяснить [чем нежели температуры], особенно потому, что мы расположены в регионе, где могут возникать очень дождливые и очень локализованные феномены. Мы рассматриваем это как типичное метеорологическое явление, если, конечно, речь не идёт о крупном эпизоде, как, например, шторме «Алекс» в 2020 году. Не знаю, связано ли это с проблемами водоснабжения, принимая во внимание, что прямо за нами расположены горы. Возможно, осадков в горах было достаточно.»

Так, на сегодняшний момент только повышение температур может иметь четко установленную причину: глобальное потепление. «Летние сезоны не всегда очень жаркие, потому как в Монако довольно умеренный климат. Проблема заключается в том, что зимой температура не опускается достаточно низко. Так, межсезонья становятся всё более и более тёплыми.» — объясняет Патрик Роллан.

Необходимо наблюдать за температурами

С учетом того, что среднегодовой температурный показатель составляет 17°C, в 2021 году наблюдалось небольшое снижение по сравнению с 2020-м годом. Тем не менее, температуры держатся на отметке выше климатической нормы.

Несмотря на то, что после пика 2019 года наблюдается тенденция к понижению, температуры являются предметом пристального наблюдения: «Мы начали работу по снижению температур в черте города и боремся за то, чтобы жизнь там была приятной даже в периоды жары. Мы обсуждаем возможности привнесения плодов природы в город, то есть деревьев и воды, чтобы обеспечить горожанам больше свежести. Мы оптимизируем системы полива садов, чтобы уменьшить объём употребляемой воды. Мы прибегаем к максимальному использованию местных ресурсов, например, воды из долин.»

Во избежание долгосрочных рисков, таких как нехватка воды, Монако всё больше и больше полагается на метеорологические данные: «Мы следим за эволюцией метеорологических параметров, чтобы смочь поделиться показателями климата с профессионалами в области строительства. В будущем строительному сектору придётся адаптироваться к изменениям климата, к более тёплым летним и зимним сезонам. В городском управлении этот вопрос будет также становиться всё более и более важным: нам придётся предвидеть каждый метеорологический феномен, чтобы приспособить к нему общественный транспорт или закрыть школы, как это было, например, в случае со штормом «Алекс».