











Данные метеорологической службы IMSEE подтверждают повышение температуры. 2020 год возглавил список самых теплых лет в Монако.

Есть много признаков глобального потепления, и 2020 год не стал исключением из правил. В прошлом году регистрировались особенно высокие температуры. При средней температуре в 17,8 градусов прошлый год стал одним из четырех самых теплых годов (2020, 2019, 2018 и 2006), зарегистрированных в Княжестве с 1969 года.

Отчет IMSEE показывает, что на протяжении большей части года температуры оставались более высокими, чем обычно — в среднем на 1,33 градуса выше нормы. Максимум, зафиксированный за год на станции Exotic Garden, составляет 33,3 градуса. Тенденция усиливается с 1970 года. Каждый год и каждое десятилетие температурная планка поднимается немного выше.

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Много солнца и мало дождей

Французская Ривьера и Монако известны своей мягкой зимой и жарким летом. В среднем в 2020 году количество солнечных часов в день составляло семь часов в сутки. Цифра очень близка к показателю 2019 года (-1%).

В 2020 году дождь был довольно редким. Отмечается дефицит кумулятивного количества осадков (20 мм по сравнению с нормой) и меньшее количество дождливых дней, чем в предыдущие годы. При этом фиксировалось несколько эпизодов с интенсивным дождем — например, 4 июня выпало количество осадков, эквивалентное трем нормам осадков за месяц. Еще один пример — шторм «Алекс», который повлек за собой разрушение отдаленных районов.