Всемирная Ассоциация Друзей Детей (AMADE), под председательством Принцессы Ганноверской Каролины, запустила проект по расширению доступа к электроэнергии и образованию, а также защите детей Сенегала.

Ежегодно более 10 миллионов детей в Африке рождаются в семьях, не имеющих доступа к электричеству. Так, без электроэнергии они не получают ни питьевой воды, ни образования, и их здоровью наносится урон. Дети из неблагополучных семей не могут учиться после захода солнца, вследствие чего страны континента страдают от различных форм неравенства.

Благодаря программе «Энергия надежды» (« L’énergie de l’espoir ») ассоциации AMADE, более 2000 детей из города Ришар-Толь получат индивидуальные солнечные лампы. Каждая лампа представляет собой дополнительные 4 часа обучения на одного ребёнка в день.

Дети смогут получить лампы через энергетические киоски в деревнях и школах. Этой сетью распределения ламп будут руководить местные жительницы, продавцы и агенты, занимающиеся повышением осведомлённости. Кроме того, ожидается, что 10 000 жителей деревни получат доступ к специализированным товарам и услугам, предоставляемым энергетическими киосками.

На местах этот проект осуществляется неправительственной организацией «Партнёрство» (ONG Le Partenariat), которая получает поддержку от Фонда Князя Альбера II и банка CMB Monaco.

В ассоциации AMADE надеятся, что этот проект позволит ознакомить целевые группы населения с условиями доступа к энергии и цифровым технологиям и удовлетворить важнейшие потребности каждого.

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