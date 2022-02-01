18 января состоялась торжественная презентация нового устройства в присутствии Князя Альбера II.

Больница Княгини Грейс только что приобрела новый современный аппарат для лечения миомы матки – доброкачественной опухоли, вызывающей обильные кровотечения и боли в области таза, вплоть до бесплодия или осложнений во время беременности. Это заболевание поражает 35% женщин старше 35 лет и каждую вторую женщину старше 50 лет.

До сих пор единственным методом лечения миомы матки было хирургическое вмешательство – сложная операция, порой чреватая болевыми ощущениями или послеоперационными осложнениями. В основе новой технологии под названием HIFU SONALLEVE (Фокусированный ультразвук высокой интенсивности) лежит метод локального воздействия ультразвуком.

© Gaetan Luci / Княжеский дворец

Таким образом, процедура носит неинвазивный характер, не подвергает облучению и не требует вскрытий или разрезов. Лечение не вызывает образование рубцов, боли, осложнений или кровотечений. Процедура осуществляется при помощи аппарата HIFU и проводится без анестезии, в амбулаторных условиях, однако длится она около трех часов.

Тем не менее, пока что данная технология подходит не всем пациентам, так как для этого необходимо соответствовать определенным требованиям. В частности, для проведения подобной процедуры миома должна быть легкодоступной.

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