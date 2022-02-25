Советы редакции: мероприятия в Монако в последние выходные февраля.

Отведайте Креп Сюзетт в Café de Paris

© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Насладитесь последней возможностью до вечера понедельника увидеть Café de Paris в его нынешних интерьерах. Роскошное заведение закроется на ремонт, а его помещения будут временно перемещены в Императорский зал (Salle Empire) гостиницы Hôtel de Paris с 10 марта и до окончания работ, запланированного на 2023 год.

Пожертвуйте или отправьте на переработку вещи при помощи Monacollecte

© Jérôme Vinette

Освободите место в шкафах и поспособствуйте сохранению окружающей среды, приняв участие в операции Monacollecte в субботу 26 февраля с 10:00 до 12:00. Приходите на эспланаду Порта Эркюль (Port Hercule) и сдайте в утиль громоздкие предметы обихода. Также, принимаются к сдаче одежда, игрушки, книги и другие вещи в хорошем состоянии: в операции участвуют мнгочисленные благотворительные организации, такие как Общество защиты животных (SPA) или Красный Крест (Croix-Rouge). Они принимают в дар вещи для дальнейшей раздачи нуждающимся.

Дополнительная информация

Поддержите монегаскских спортсменов

Приходите поболеть за спорсменов Княжества в воскресенье в 13:00 на стадион «Луи II»! ФК «Монако» (AS Monaco) сыграет с командой «Реймс» (Stade de Reims) в рамках 26-го тура Лиги 1. Монегаскские футболисты могут получить возможность выиграть несколько очков в турнирной таблице, в которой сейчас красно-белые занимают 6-ю строчку. Но не только! В центре всеобщего внимания и почтения окажутся бобслеисты Руди Ринальди (Rudy Rinaldi) и Борис Вэн (Boris Vain), занявшие 6-е место в Зимних Олимпийских Играх 2022.

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Обогатите свою художественную культуру

© Фонд Князя Альбера II

Если вас больше интересует искусство, воспользуйтесь последними выходными февраля, чтобы открыть для себя или снова посетить выставки, проходящие в данный момент в Монако! В Новом Национальном Музее Монако (Nouveau Musée National de Monaco) представлены две экспозиции: «Монако-Александрия, великий путь : мировые столицы и космополитический сюрреализм» («Monaco-Alexandrie, le grand détour — Villes-mondes et surréalisme cosmopolite») в Вилле Собер (Villa Sauber) и «Потрясения — Последние приобретения Нового Национального Музея Монако» («Tremblements — Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco») в Вилле Палома (Villa Paloma).

Также, у вас есть последняя возможность увидеть выставку «Polar Planet»: 40 снимков полярных регионов, выполненных фотографом Филипом Кулисевым (Filip Kulisev), будут сняты с ограды Садов Сен-Мартен (Jardins Saint-Martin) в понедельник вечером.

Выставки NMNM: ежедневно с 10:00 до 18:00. Бесплатный вход в воскресенье

Выставка «Polar Planet»: свободный и бесплатный вход

Ознакомьтесь с программами обучения в области искусств

Знаменитая Высшая Школа Пластических Искусств (Pavillon Bosio) организует День Открытых Дверей в субботу 26 февраля. В очном или дистанционном формате, ознакомьтесь со множеством образовательных программ, предлагаемых престижным монегаскским учебным заведением, который вручает дипломы в области пластических искусств и сценографии. У вас будет возможность встретиться и побеседовать со студентами и преподавателями, а также получить ценный совет относительно условий конкурса и процедуры поступления.

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