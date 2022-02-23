Во вторник 22 февраля Князь Альбер II принял в Княжеском Дворце Президента Сербии Александра Вучича (Aleksandar Vučić).

Цель этого официального визита состоит в дальнейшем укреплении связей между Монако и Сербией. Страны поддерживают дипломатические отношения с 2007 года. В 2020 году Князь Альбер II совершил поездку в Белград, где было подписано экономическое соглашение между Монако и Сербией.

Как того требует традиция, после встречи в Княжеском Дворце Президент Вучич и сербская делегация приняли участие в военной церемонии в присутствии Князя Альбера II.

Затем Суверенный Князь вручил сербскому президенту Большой Крест Ордена Святого Карла (Grand-Croix de l’Ordre de Saint-Charles). Орденом Святого Карла награждают за заслуги перед Государством или лично Князем.

«Князь Альбер II – очень образованный и обаятельный человек. Он умело обращается к широкой международной аудитории. Мне посчастливилось многому у него научиться, я стал лучше понимать ситуацию в мире», — заявил Президент Сербии в интервью телеканалу Monaco Info.

© Gaetan Luci — Княжеский Дворец © Gaetan Luci — Княжеский Дворец

Соглашение о сотрудничестве

После военной церемонии Министр Иностранных дел Сербии Никола Селакович (Nikola Selakovic) и Министр Иностранных Дел и Международного Сотрудничества Монако Изабель Берро-Амадей (Isabelle Berro-Amadeï) подписали соглашение о сотрудничестве между двумя странами. Это соглашение позволит «укрепить связи, соединяющие наши государства в различных областях, как то экономика, инвестиции и окружающая среда», — подчеркнула Изабель Берро-Амадей.

В списке совместных проектов: поиск путей кооперации, создание партнёрств, открытие прямого авиасообщения между Белградом и Ниццей и многие другие.

Визит завершился посещением Оперы Монте-Карло: Князь Альбер II и Президент Вучич присутствовали на постановке лирической драмы Жюля Массне (Jules Massenet) под названием «Вертер» («Werther»).