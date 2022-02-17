В свои 23 года Оливия Дорато (Olivia Dorato) выпустила свой третий альбом. Предлагаем вам познакомиться с биографией молодой исполнительницы из Монако.

Оливия – улыбчивая, амбициозная девушка с искрящимся взглядом. Молодая певица недавно выпустила свой третий альбом – «Connexion», в который вошло 20 уникальных авторских песен, «выделяющихся на фоне традиционной поп-музыки».

«Connexion рассказывает о довольно трудном периоде моей жизни, когда у меня часто были мрачные мысли, – поделилась певица. – Постепенно я поняла, что жизнь не делится на черное и белое, все зависит от нашего восприятия. Когда ты это осознаешь, то начинаешь чувствовать связь со всем, что тебя окружает. В итоге начинаешь любить себя, любить своих близких, свою работу, природу… И вновь обретаешь гармонию с окружающим миром».

В своих песнях, написанных на французском и английском языках, Оливия Дорато опирается на свой личный опыт, выражая свои эмоции и затрагивая множество различных тем, которые наверняка найдут свой отклик в каждом из нас: ошибки молодости, токсичные отношения, проблемы с самооценкой и страх быть отвергнутым.

Когда я была маленькой, я запела прежде, чем заговорила

Единственное исключение – композиция «L’Enfant et le pirate blanc» (Ребенок и белый пират), написанная в соавторстве с Жоржем-Оливье Калифа (Georges-Olivier Kalifa) для ассоциации Les Voiles Blanches Bettimask, которая занимается сбором игрушек для детей, находящихся на лечении в больнице при благотворительном фонде Ленваль (Fondation Lenval) в Ницце.

«Восходящая звезда Монако», получившая поддержку Князя

Сама Оливия особенно выделяет одну из своих песен – «Kiss the past», которая говорит о том, что мы все с чего-то начинали. Как и сама певица, начавшая свою музыкальную карьеру в 2013 году, когда ей было всего 15 лет.

Тогда ее заметил звукорежиссер и предложил ей записать ее первый альбом Heartbroken. Оливия Дорато вскоре вышла на сцену с командой профессиональных музыкантов, открывая выступления таких известных исполнителей, как Жильбер Монтанье (Gilbert Montagné) и диджей Kungs. «Первые разы на сцене давались мне нелегко, – вспоминает она. – Из-за стресса у меня начинались внезапные приступы смеха. К счастью, теперь я чувствую себя увереннее. Когда я на сцене, я чувствую себя на своем месте. Пение – это мой способ самовыражения».

© Michael Alesi

В начале своего творческого пути Оливии приходилось совмещать учебу с музыкальной карьерой. Получив юридическое образование, она решила посвятить свою жизнь пению. «Сначала мои близкие переживали за мое будущее, но мои родители были уверены, что у меня есть потенциал, и всячески меня поддерживали».

Молодая исполнительница не ограничивается только пением, она также занимается танцами, фортепиано, гитарой, пишет музыку и песни… Девушка хочет попробовать себя во многих областях и довести свое творчество до совершенства, как и ее кумир Джастин Бибер. И подобно канадскому исполнителю, артистические способности Оливии проявились еще в раннем возрасте. «По словам моих родителей, когда я была маленькой, я запела прежде, чем заговорила. Я также любила покачиваться в такт музыке».

А теперь ее увлечение поддерживают не только близкие, но также и другие! «Восходящая звезда Монако» по словам президента Национального совета Стефана Валери (Stéphane Valeri), Оливия Дорато также пользуется поддержкой Князя Альбера II. «Я часто пела на мероприятиях, на которых присутствовал Князь. Когда мы пересекаемся, мы всегда общаемся, и я чувствую, что он поддерживает меня, чему я несказанно рада! Я словно ощущаю, что представляю свою страну».

Благотворительность и экология

Любовь к музыке – не единственное, что связывает Оливию Дорато и Суверенного Князя. Девушка также активно выступает за защиту океанов с OceanoScientific, борьбу с детским раком с Фондом Flavien, а также занимается благотворительной деятельностью в рамках проекта Les Amis du Liban (Друзья Ливана).

«Я чувствую, что получила свой дар к пению не зря, и теперь я хочу использовать его с пользой, на благое дело. Таким образом я по-своему поддерживаю благотворительность», – поделилась певица.

© Romain Fondacaro

Страдающая диабетом первого типа – аутоиммунным заболеванием, не связанным с чрезмерным потреблением сахара, девушка научилась жить со своей болезнью, ежедневно прибегая к помощи инъекций инсулина.

«К сожалению, вместе с музыкальным даром я получила это испытание. Разумеется, болезнь накладывает свой отпечаток: бывают дни, когда я не очень хорошо себя чувствую. Некоторые считают это помехой для нормальной жизни, но я хочу доказать им обратное: я занимаюсь спортом, выхожу на сцену, гуляю, веду активный образ жизни. Для меня очень важно продолжать эту борьбу, чтобы показать, что все возможно. Я не опускаю руки».

Полная боевого настроя, Оливия Дорато намерена достичь своих целей. «У меня в голове масса проектов, иногда это мешает мне спать», – признается певица. Она уже работает над своим новым альбомом и намерена приложить максимум усилий, чтобы в один прекрасный день осуществить свою мечту – отправиться в гастрольный тур.

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