В этой новой серии статей вы подробнее узнаете о скульптурах, установленных в различных кварталах Княжества.

После статьи о топ-3 новых скульптур в Монако, в этот раз мы расскажем вам о скульптурных произведениях, посвященных Суверенным Князьям.

Князь Альбер I

Статуя Князя Альбера I, обращенная к Средиземному морю. Близ Океанографического музея © Jérôme Vinette

Среди предшественников Князя Альбера II – выдающийся Князь Альбер I (1848-1922), статуя которого расположена в Садах Сен-Мартен (Jardins Saint-Martin), вблизи Океанографического музея (Musée Océanographique), на Скале (Rocher). Князь изображен за штурвалом корабля, одетый в морскую униформу. Этот образ напоминает амбиции и проекты Князя, которого прозвали «Князем морей».

Движимый истинной страстью к океанам, Суверенный Князь Альбер I совершил множество путешествий и морских эспедиций. Эта статуя, торжественно открытая в 1951 году, является произведением французского скульптора Франсуа Конье (François Cogné), прославившегося работами, посвященными историческим персонажам, как то Жорж Клемансо (Georges Clemenceau) или Муссолини (Mussolini).

Статуя установлена рядом с Океанографическим музеем по очень простой причине: заказал её сам Князь Альбер I. Кроме того, фонд Музея хранит всю историю жизни Князя Альбера I, а экспонаты, которые «Князь морей» привёз из экспедиций, выставляются для ознакомления.

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Князь Ренье III

Статуя Князя Ренье III рядом с Княжеским Дворцом – © Jérôme Vinette

После «Князя морей» — «Князь-строитель»! Статуя Князя Ренье III (1923-2005) также расположена на Скале, и ею можно полюбоваться, поднявшись по лестнице, ведущей к Княжескому Дворцу. Князь изображен в традиционной для него форме, с мечом в ножнах и гордым взглядом.

Супруг американской актрисы Грейс Келли (Grace Kelly), Князь Ренье III перестроил большую часть Монако. Среди проектов, осуществлённых во время его правления, — расширение территории страны на четверть, ставшее возможным благодаря созданию нового квартала на море: Фонвьей. Князь также предпринял множество проектов по модернизации Монако.

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Франсуа Гримальди по прозвищу «Хитрец»

Франсуа Гримальди, государственный деятель Генуи, переодетый монахом. Основатель династии Гримальди – © Jérôme Vinette

В самом центре Дворцовой Площади можно увидеть туристов, останавливающихся у подножия довольно тёмной статуи. Она изображает Франческо, известного как Франсуа Гримальди, государственного деятеля Генуи (Италия), который в XIII веке создал часть истории Княжества. Его имя и прозвище выгравированы на постаменте.

Здесь Франсуа Гримальди, прозванный «Malizia» («Хитрец» по-итальянски), изображен в одеяниях монаха: в длинном плаще с капюшоном.

После изгнания из Генуи гибеллинами, сторонниками императора Священной Римской империи, Франческо переоделся монахом, чтобы проникнуть в генуэзскую крепость, находившуюся на Скале, и завладеть ею. Это событие ознаменовало начало династии Гримальди, правящей по сей день.