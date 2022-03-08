Это третья часть нашей серии, посвященной скульптурам Монако.

Среди множества произведений искусства, выставленных в Княжестве, есть скульптуры которые привлекают наше внимание своей оригинальностью. После статьи, посвященной статуям государям Монако, редакция Monaco Tribune выбрала тройку самых необычных скульптур Княжества.

«Плащ совести» (« Le Manteau de la Conscience »), автор Анна Хроми (Anna Chromý)

«Плащ совести», автор Анна Хроми — © Jérôme Vinette

Начнем с одной из самых известных: «Плащ совести». Эта скульптура, расположенная на Скале, действительно впечатляет, и даже немного пугает. По дороге в Океанографический музей прохожие натыкаются на большую сидящую фигуру, скрытую под большим белым плащом. Подобно призраку, она на самом деле представляет собой безликую деву из белого мрамора.

Эта скульптура была подарена Немецким международного клубом Монако Князю Альберу II в 2014 году. Автором скульптуры является чешская художница Анна Хроми, которая скончалась в сентябре прошлого года. Задача «Плаща совести» — побудить нас задуматься о себе и своих поступках.

Художник черпает вдохновение у Альберта Эйнштейна. «Самый прекрасный опыт, который мы можем получить — это таинственность. Это фундаментальная эмоция, которая стоит у колыбели истинного искусства и истинной науки», — объяснила она в своей речи на открытии скульптуры.

«Современное искусство не всегда стремиться к поиску красоты», — говорит Анна Хроми на своем сайте. «Красота для меня — это физический образ гармонии, гармонии между человеком, природой и всем творением».

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«Мотофант», наполовину мотоцикл, наполовину слон

«Мотофант», автор Арман Фернандес (Armand Fernandez) — © Jérôme Vinette

Если искусство позволяет воображению говорить, оно также является прекрасным способом выразить свое мнение. Именно так считал Арманд Фернандес, или сокращенно Арман, франко-американский художник, уроженец Ниццы (родился в 1928 году), который создал скульптуру «Мотофант». В этой скульптуре слон представлен с кузовом мотоцикла вместо туловища. Его спина покрыта металлоломом, а ноги прикреплены к колесам. Эта скульптура, созданная в 1988 году, находится в парке Фонвьей.

Этим произведением искусства Арман хотел осудить действия человека и их последствия для планеты. Здесь художник изобразил влияние современных технологий (мотоцикл) на природу (слон), которая впоследствии оказывается под угрозой. Это объясняет ржавый металлолом мотоцикла на слоне, находящемся под угрозой исчезновения.

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«Сидящая пара» (The Sitting Couple)

«Сидящая пара», автор Линн Рассел Чедвик (Lynn Russel Chadwick) — © Jérôme Vinette

Также в парке Фонвьей можно также найти довольно странную силуэтную скульптуру под названием «Сидящая пара» работы Линна Рассела Чедвика. Как следует из названия, это скульптура пары, мужчины и женщины, сидящих на скамейке. Самое любопытное в этой скульптуре — странная форма тел персонажей.

Мужчина и женщина сидят лицом к дороге, по которой проезжают машины. Обстановка, которая наводит на мысль о паре в глубоком раздумье.

Это не единственная скульптура такого рода: Линн Рассел Чедвик был известен своими «сидящими парами», которые сегодня выставляются по всему миру.