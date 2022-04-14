Институт статистики и экономических исследований Монако IMSEE опубликовал новый отчёт о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

В нём содержатся последние данные о вакцинации населения, количестве заболевших и смертности.

Коронавирус был подтверждён у каждого четвёртого жителя Монако

С начала эпидемии в Княжестве было зафиксировано 10 757 случаев заболевания Covid-19, включая 573 случая повторного заражения. Каждый четвертый житель (26,6%) уже был инфицирован. Госпитализация потребовалась в 4,4% случаев.

Треть населения страны остаётся невакцинированной

Всего вакцинирован 71% населения лиц старше 12 лет, то есть на 8% меньше, чем во Франции. По состоянию на 31 марта 2022 года, в Монако было сделано 78 995 прививок. В период с ноября 2021 года по конец марта 2022 года было введено 19 500 дополнительных доз препарата.

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Коронавирус унёс жизни 0,5% заболевших

По состоянию на 11 апреля 2022 года, от Covid-19 умерли 56 человек. Последний отчёт Института статистики и экономических исследований Монако IMSEE был опубликован в августе 2021 года. Большинство новых случаев кончины от коронавируса приходится на период с января по март 2022 года, когда количество ежедневных случаев заболевания увеличилось в несколько раз. Средний возраст на момент смерти составил 84,3 года. Среди умерших 13 человек были гражданами Монако.