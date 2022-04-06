Старт престижного теннисного турнира назначен на субботу, 9 апреля. Мы предлагаем вашему вниманию краткий обзор самых удобных способов добраться до Monte-Carlo Country Club, где и будет проходить соревнование.

На поезде

Начнём с самого простого способа доехать до кортов теннисного клуба. На протяжении всего турнира между железнодорожными станциями Монако и Рокбрюн-Кап-Мартена вводится специальная остановка «Монте-Карло Кантри Клаб» (Monte-Carlo Country Club).

Региональный экспресс TER высадит вас примерно в 500 метрах от входа n°4 на корты Rolex Monte-Carlo Masters. Дополнительная информация о расписании поездов — здесь.

На автобусе

Автобусный маршрут №100 транспортной сети Ницца-Лазурный берег отправляется из порта Ниццы и с автовокзала в Ментоне. Автобусы ходят с интервалом в 15 минут, а автобус №110, который отправляется из аэропорта Ниццы, — каждые 30 минут.

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Ближайшая к кортам Monte-Carlo Country Club автобусная остановка находится в коммуне Рокбрюн-Кап-Мартена и называется «Сен-Роман» (Saint Roman).

На вертолёте

А как насчёт эффектного прибытия на вертолёте? Компания Monacair предлагает регулярные рейсы с интервалом в полчаса между аэропортом Ниццы и Княжеством Монако. Время в полёте — всего 7 минут!

Для всех пассажиров, прибывающих на турнир Rolex Monte-Carlo Masters, организован бесплатный трансфер от вертолетной площадки до теннисного клуба в минивэне VIP-класса.