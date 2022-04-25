Явка избирателей в Княжестве оценивается в 50,2%.

Выбор сделан. В воскресенье, 24 апреля, 2 602 французских гражданина, проживающих в Монако, пришли на избирательный участок для голосования во втором туре президентских выборов 2022 года. Как и во Франции, Эммануэль Макрон («Вперёд, Республика!») одержал победу, набрав 53,8% голосов. Его соперницу Марин Ле Пен («Национальное объединение») поддержали 46,2%.

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Явка избирателей, зафиксированная на уровне 50,2%, превысила показатели первого тура. Французское посольство в Монако сообщило, что из 2 602 бюллетеней незаполненным признан 81, а недействительными 17 бюллетеней.