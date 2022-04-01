В 2021 году родились 96 новых граждан страны.

Уровень рождаемости продолжает неуклонно снижаться. С 2019 года монегасские показатели заметно опустились, достигнув уровня 10‰ в 2021 году. По данным мониторинга демографической ситуации, опубликованного Институтом статистики и экономических исследований IMSEE, это рекордно низкие цифры с 1985 г.

Источники: Мэрия, Институт статистики и экономических исследований

Однако суммарный коэффициент рождаемости по-прежнему высок и равен 2,5 ребенка на одну женщину в период 2019-2021 гг. Количество новых брачных союзов остаётся стабильным, а процент разводов даже немного снизился.

Что касается получения гражданства Монако, то в 2021 году восемь человек (трое мужчин и пять женщин) стали монегасками на основании суверенного указа. По состоянию на 31 декабря 2021 года гражданами Княжества являются 9 611 монегасков, что представляет собой относительно небольшой годовой прирост в 0,4% по сравнению с 2020 годом. Стоит отметить, что число граждан Монако неуклонно растет с 1950-х годов.

В то же время в Монако был зафиксирован новый печальный рекорд, которым Княжество во многом обязано пандемии Covid-19: в 2021 году умер 101 человек, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений при среднем значении в 85 смертей в год.