Для борьбы с нехваткой воды префектура приняла ряд необходимых мер.
По последним данным, уровень водных запасов во французском департаменте ниже необходимого на 40-60%. 9 марта префект объявил о введении режима повышенной готовности на всей территории региона на начальном этапе. Последние данные показали, что в водосборных бассейнах рек Вар, Руайа, Браг и Пайон скорость стока находится ниже пороговых значений.
В связи с этим, с 25 марта в 98 коммунах, среди которых Ницца, Антиб, Биот, Эз, Ментон, Больё, а также граничащие с Княжеством Монако Босолей, Ля-Тюрби, Кап-д-Ай и Рокбрюн, вводятся меры по предупреждению засухи. На остальной территории департамента сохраняется режим повышенной готовности.
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Для предотвращения засухи префектура Приморских Альп приняла ряд мер по сокращению потребления воды для бытовых, сельскохозяйственных и промышленных нужд. В настоящее время запрещены следующие действия:
- Полив сельскохозяйственных угодий, зеленых насаждений, газонов, спортивных стадионов, полей для гольфа, цветочных садов и огородов с 9 и до 19 часов
- Мойка автотранспортных средств и морских судов (как моторного, так и безмоторного типа), за исключением использования профессиональных водосберегающих станций
- Мытье дорог, террас и фасадов с использованием большого количества воды
- Наполнение частных бассейнов и спа
- Наполнение и повышение уровня водоёмов
- Игры с водой
Фонтаны также остаются закрытыми. Полный список ограничительных мер (и исключений из них) можно найти на сайте префектуры Приморских Альп.