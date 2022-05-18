Княжеские карабинеры перешли на летнюю форму одежды, чтобы справится с летней жарой.

Зима официально закончилась. Карабинеры меняют зимнюю форму одежды на летнюю. Выполненная в более легком, ярко-белом цвете, форма адаптирована к летней жаре, которая пришла на этой неделе на Лазурный берег. Карабинеры будут носить ее до наступления холодов.

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Аксель Бастелло и Гаэтан Люси / Княжеский дворец

Смена формы одежды с зимней на летнюю состоялась во время ежедневной смены караула в 11.55 утра.

Аксель Бастелло и Гаэтан Люси / Княжеский дворец — Слева новый белая летняя форма. Справа — темно-синяя зимняя форма.

Аксель Бастелло и Гаэтан Люси / Княжеский дворец

Аксель Бастелло и Гаэтан Люси / Княжеский дворец

Начиная с 1817 года, Княжеские карабинеры, которых сегодня насчитывается 124 человека, отвечают за охрану Княжеского дворца, обеспечение безопасности Князя и Княжеской семьи, а также за поддержание общественного порядка.

По случаю создания федерации французских и итальянских ассоциаций Исторических мест монакской династии Гримальди, мэры соответствующих городов стали свидетелями особой сменой караула и сменой формы одежды.