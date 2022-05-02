Компания карабинеров Князя Альбера II объявила о начале приемной кампании 2023 года. Узнайте об условиях найма.

Какая честь служить и защищать Княжескую семью! Немногие привилегированные посвящают свою жизнь Княжеству и обеспечивают безопасность Князя. Однако, чтобы претендовать на должность карабинера, необходимо соответствовать определенным критериям.

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Условия приема в карабинеры

Не каждый может стать карабинером. Прежде всего, необходимо быть обязательно быть гражданином Монако или Франции, иметь возраст от 19 до 27 лет, рост от 1,80 м до 2 м, не иметь видимых татуировок и быть холостым на момент подачи заявления и до окончания годичного испытательного срока.

Хорошее физическое здоровье, конечно, является основополагающим условием для вступления в Компанию. Зрение должно быть идеальным, а индекс массы тела — от 19 до 25.

Кроме того, требуется умение плавать, наличие водительских прав и участие в Дне гражданской обороны (фр. «Journée Défense et Citoyenneté»).

Если все эти критерии соблюдены, вам все равно придется пройти конкурс, включающий экзамены на общие знания, экзамены на физическую подготовку, медицинские и психологические тесты и, наконец, собеседование.

Подать заявку и получить дополнительную информацию о конкурсе можно по ссылке: Carabiniers du Prince